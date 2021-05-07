В Гомеле легковушка сбила двух детей - 19-летний виновник ДТП заключен под стражу

7 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель прокурора Гомельской области санкционировал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 19-летнего гомельчанина. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в прокуратуре Гомельской области.

Парень обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.317 УК Беларуси). Как сообщалось, вечером 4 мая молодой человек на Citroen ехал по ул.Советской в Гомеле. "Приближаясь к регулируемому перекрестку, он не обеспечил безопасность и продолжил движение на красный сигнал светофора и врезался в Nissan. После столкновения авто Citroen выехал на тротуар и наехал на пешеходов. Шестилетняя девочка от полученных травм скончалась", - рассказали в прокуратуре области.

Как уточняется, у водителя стаж управления авто - менее года. Санкция на применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 19-летнего автомобилиста дана с учетом обстоятельств совершения преступления и тяжести наступивших последствий.

Предварительное расследование по уголовному ведет УСК по Гомельской области.-0-