В Гомеле лицеист сообщил о "заложниках" в учебном заведении

8 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Лицеист из Гомеля позвонил в службу спасения и сообщил о "заложниках", проинформировали БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Сообщение на спецлинию 101 поступило 7 декабря в 10.11. Звонивший с мобильного телефона рассказал о заложниках в учебном заведении. К месту происшествия срочно выехали сотрудники МЧС, милиции, медики.

Тревога оказалась ложной. "16-летний лицеист решил, как он говорит, пошутить. Заодно проверить, как быстро среагируют экстренные службы", - уточнили в УВД. Оперативности им хватило, чтобы установить и хозяина телефона, и звонившего.

Выяснилось, что 15-летний юноша оставил смартфон на парте и отлучился. Его товарищу пришла в голову идея сделать звонок с чужого телефона.

В настоящее время следователи дают правовую оценку действиям несовершеннолетнего. Звонивший родом из Калинковичей, там проживает его семья.

В УВД напомнили, что за детские шалости расплачиваются взрослые. "Если ребенку, сообщившему о ложном минировании, не исполнилось 14 лет, наступает административная ответственность родителей, а с ребенком будет проводиться профилактическая работа", - отметили правоохранители. Необходимо будет возместить все затраты госструктур и субъектов хозяйствования по предотвращению несуществующей угрозы, а также расходы, связанные с нарушением функционирования предприятий, организаций.

"Органы внутренних дел оснащены целым комплексом технических средств, позволяющим в кратчайшие сроки установить того, кто дает ложное сообщение об опасности, и привлечь его к ответственности. Поэтому прежде чем "пошутить", всегда необходимо помнить о неминуемости последствий", - отметили в отделении информации и общественных связей.-0-