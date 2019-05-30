В Гомеле машина сбила на зебре юного велосипедиста

30 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Подросток-велосипедист пострадал в ДТП в Гомеле, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Утром 29 мая девушка-водитель "Фиата" на улице Волгоградской совершила наезд на 12-летнего мальчика, который на велосипеде пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Парня вместе с велосипедом отбросило на остановившийся "Опель".

Подростка с травмами госпитализировали.-0-

Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома