В Гомеле машина сбила на зебре юного велосипедиста

30 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Подросток-велосипедист пострадал в ДТП в Гомеле, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Утром 29 мая девушка-водитель "Фиата" на улице Волгоградской совершила наезд на 12-летнего мальчика, который на велосипеде пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Парня вместе с велосипедом отбросило на остановившийся "Опель".
Подростка с травмами госпитализировали.-0-
Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома
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