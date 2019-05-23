В Гомельском районе велосипедист погиб под колесами трактора

23 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе трактор насмерть сбил велосипедиста, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома Анна Ковалева.

Авария произошла днем 22 мая в агрогородке Красное. 61-летний мужчина на тракторе с прицепом ехал по улице Некрасова, где сбил 42-летнего велосипедиста, который двигался справа в попутном направлении. От полученных травм велосипедист скончался в больнице.

По факту ДТП проводится проверка.

В Госавтоинспекции напомнили, что ехать на велосипеде необходимо по велодорожке, а при ее отсутствии - по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствия для безопасного движения пешеходов. При отсутствии этих элементов дороги допускается движение велосипедистов по проезжей части дороги в один ряд не далее 1 м от ее правого края. Кроме того, в темное время суток и (или) при недостаточной видимости на велосипеде должны быть включены фары, фонари (спереди - белый свет).-0-