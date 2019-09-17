В Гомеле мужчину зажало под авто в результате ДТП на парковке

17 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле спасатели деблокировали 26-летнего мужчину из-под автомобиля, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Дежурный врач станции скорой помощи 16 сентября в 22.19 сообщил в службу спасения, что на парковке по ул.Зайцева человека зажало под легковушкой Volkswagen Golf.

Работники МЧС деблокировали мужчину из-под авто и передали работникам скорой помощи. Пострадавший госпитализирован.

Как пояснили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома, мужчина был травмирован в результате ДТП, которое произошло на парковке.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.-0-