В Гомеле на предприятии горела лаборатория

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7 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле горела лаборатория на предприятии, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.
Сообщение о возгорании в лаборатории, расположенной в здании производственного цеха по ул.Добрушской, поступило спасателям вечером 6 декабря. Собственник - ООО "Белпродукт". Огнем повреждено лабораторное имущество, мебель, две оконные рамы, остекление входной двери. По данным спасателей, пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемые версии - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, нарушение технологического регламента процесса.-0-