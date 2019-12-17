В Гомеле начнут рассмотрение дела по факту ДТП с участием служебного автомобиля ГАИ

17 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Советского района Гомеля начнет сегодня рассмотрение уголовного дела по факту ДТП с участием служебного автомобиля ГАИ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Гомельского областного суда.

Как сообщалось, авария в областном центре произошла в октябре 2018 года. На специальную линию 102 поступила информация о ДТП на перекрестке улиц Междугородней и Лазурной. К месту происшествия был направлен ближайший экипаж ГАИ. Через некоторое время водитель пострадавшего в аварии авто сообщил, что второй водитель - участник ДТП, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, пытается скрыться на авто. "Эта информация незамедлительно была передана сотрудникам ГАИ, которые, включив проблесковые маячки и используя громкую связь, выехали на полосу встречного движения. Иные участники дорожного движения предоставляли преимущество служебному транспортному средству", - пояснили в УВД. Однако при повороте с улицы Объездной на Лазурную произошло столкновение с BMW, в результате чего автомобиль ГАИ ударился об осветительную мачту и вылетел на обочину. Один из сотрудников инспекции с тяжелыми травмами был госпитализирован.

Следственным управлением УСК по Гомельской области было возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием служебного автомобиля ГАИ и BMW. По уголовному делу по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) проводился комплекс следственных действий, судебно-медицинские и судебные автотехнические экспертизы.-0-