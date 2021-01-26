В Гомеле наркодилера приговорили к 7 годам колонии

26 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Советского района Гомеля вынес приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере, сообщили БЕЛТА в областном суде.

Главным фигурантом по делу проходил 28-летний наркодилер, который по разным адресам хранил крупную партию марихуаны. Его задержали в конце минувшего лета. Также на скамье подсудимых оказались 26-летний и 38-летний горожане, которые обвинялись в незаконном без цели сбыта приобретении и хранении наркотиков.

Как установлено, после употребления алкоголя и наркотиков 28-летний горожанин приобрел более 1 кг конопли (после высушивания - не менее 479 г марихуаны), которую хранил в разных местах, в том числе при себе и в тамбуре квартиры. Позже под воздействием спиртного и наркотиков угощал пакетиками с зеленью двух других фигурантов.

Главный фигурант признан виновным в незаконных с целью сбыта приобретении и хранении наркотиков в крупном размере. На основании ч.3 ст.328 УК ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима без штрафа.

Двое других обвиняемых за незаконное без цели сбыта приобретение и хранение наркотиков на основании ч.1 ст.328 УК приговорены к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-