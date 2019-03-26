В Гомеле оперативно задержали подозреваемого в изнасиловании

26 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Менее суток понадобилось сотрудникам управления уголовного розыска УВД Гомельского облисполкома и их коллегам из Железнодорожного РОВД Гомеля, чтобы раскрыть тяжкое преступление, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

"26 марта в начале первого часа ночи на номер 102 поступило сообщение от девушки о том, что в районе улицы Космонавтов неизвестный совершил с ней насильственные действия сексуального характера", - рассказал Виталий Пристромов. Незамедлительно на место происшествия были ориентированы ближайшие наряды милиции, подняты по тревоге сотрудники уголовного розыска РОВД и УВД.

Как выяснилось, студентка одного из гомельских колледжей (жительница Речицы) поздним вечером возвращалась домой в съемную квартиру. Уже около подъезда она почувствовала сильный удар по голове, от которого потеряла сознание. Злоумышленник оттащил беспомощную девушку к ближайшему озеру, где и совершил над ней насилие.

Несмотря на скудность данных, оперативники уголовного розыска сразу же начали отрабатывать район в поисках похожего по приметам мужчины, а также возможных свидетелей, обошли все увеселительные и торговые точки в этом районе, автозаправки.

Около 17.30 того же дня был задержан 33-летний житель Буда-Кошелевского района. Ранее он уже был судим за изнасилование и кражи. Мужчина находился в гостях у своего друга в частном секторе в Гомеле. В совершенном преступлении он сознался.

Гомельский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.2 ст.166 УК (изнасилование). По данной части статьи предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до тринадцати лет. Проводится дальнейшая следственно-оперативная работа по установлению всех обстоятельств произошедшего. Мужчина проверяется на причастность к совершению и других преступлений.-0-

Фото УВД Гомельского облисполкома