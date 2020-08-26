В Гомеле следователи проводят проверку по факту гибели слесаря-сантехника

26 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следователи проводят проверку по факту гибели работника предприятия в Гомеле. Информация об этом опубликована в официальном Telegram-канале СК.

По данным следствия, вечером 25 августа на территории одного из предприятий областного центра слесарь-сантехник спустился в технологический колодец, чтобы перекрыть подачу воды в трубе. "Внутри колодца у 58-летнего мужчины резко ухудшилось самочувствие, он потерял сознание. Работники предприятия для помощи спустили в колодец на веревке другого сантехника, которому тоже стало плохо, и его вытащили", - уточняется в сообщении.

Прибывшие сотрудники МЧС достали из колодца слесаря-сантехника. Медики констатировали его смерть. Второй работник госпитализирован.

По данному факту проводится проверка. Опрашиваются работники предприятия, изучается изъятая документация по охране труда.-0-