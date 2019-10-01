В Гомеле соучредители ООО разработали преступную схему уклонения от уплаты налогов

1 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Гомельской области завершило расследование уголовного дела, возбужденного УДФР КГК по Гомельской области, об уклонении от уплаты сумм налогов в особо крупном размере, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель областного УСК Мария Кривоногова.

По версии следствия, в Гомеле один из учредителей общества с ограниченной ответственностью, занимающегося реализацией строительных материалов, вовлек в противоправную деятельность родного брата - соучредителя ООО. Родственники разработали преступную схему уклонения от уплаты части налогов.

Главный фигурант для регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей привлек двоюродного брата, тестя и соседа. С 2016 по 2019 год в бухгалтерском учете и налоговой отчетности организации отражались фиктивные сведения о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с этими предпринимателями. Чтобы уменьшить суммы налоговых обязательств и иметь возможность снимать наличные, на расчетные счета подконтрольных ИП перечислялась часть выручки организации. Для обоснования переводов составлялись заведомо ложные документы о выполнении предпринимателями различных услуг в интересах фирмы.

Противоправные действия фигурантов дела привели к неуплате налогов на сумму более Br135 тыс.

На начальном этапе расследования обвиняемые полностью возместили ущерб.

Следователи изучили и проанализировали документацию по финансово-хозяйственной деятельности предприятия и подконтрольных предпринимателей. В итоге действия 41-летнего соучредителя квалифицированы по ч.4 ст.16, ч.2 ст.243 (организация и руководство уклонением от уплаты сумм налогов путем умышленного занижения налоговой базы, внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере) УК.

Его 35-летний брат обвиняется по ч.2 ст.243, ст.417 (уклонение от уплаты сумм налогов в особо крупном размере, а также уклонение от исполнения предыдущего приговора суда о лишении права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами) УК.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-