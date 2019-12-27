27 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле спасатели помогли ребенку достать застрявшую между секциями радиатора руку, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сообщение с просьбой о помощи ребенку поступило спасателям поздним вечером 26 декабря. Девочка засунула руку в чугунный радиатор, достать не могла. Работники МЧС при помощи подручных средств помогли ей. "Ребенок остался цел, в госпитализации не нуждался", - рассказали в управлении.

Это не первое подобное происшествие за последнюю декаду. Аналогичный случай произошел днем 18 декабря в Гомеле. Спасатели также помогли мальчику достать застрявшую между секций батареи руку. Госпитализация ему не потребовалась.

В Гомельском областном управлении МЧС убедительно просят родителей не оставлять детей одних. "На несколько минут оставшиеся без присмотра малыши для спасателей - чрезвычайная ситуация. Этих пяти минут достаточно, чтобы бросить зажженную спичку, попробовать "непонятную" жидкость на вкус, взобраться на окно, поиграть с радиатором, не говоря уже о том, чтобы проглотить таблетку или батарейку", - отметили спасатели. Взрослые должны быть рядом с детьми на расстоянии вытянутой руки. Важно обучать ребенка азам безопасности, обсуждать важные вопросы, рассказывать об опасных местах для игр и самим быть для него примером.-0-