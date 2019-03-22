В Гомеле студент ранил ножом и ограбил девушку

22 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельским городским отделом СК возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего студента одного из высших учебных заведений областного центра, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
Молодой человек подозревается в покушении на убийство, сопряженном с разбоем, 23-летней девушки.
"В ходе первоначальных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлено, что вечером 20 марта подозреваемый нанес девушке не менее трех ударов ножом, похитил ее сумку и скрылся. Сообщения в милицию и "скорую" поступили от прохожих", - рассказала Мария Кривоногова.
Девушку госпитализировали.
Сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки задержали подозреваемого. Молодой человек водворен в изолятор временного содержания. Устанавливаются обстоятельства происшествия.-0-
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