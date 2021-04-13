В Гомеле три жительницы райцентров обворовывали пенсионерок

13 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле задержали женщин, обворовывавших пенсионерок. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Три жительницы Калинковичей и Мозыря (44, 52 и 56 лет) приехали в Гомель 5 апреля. Их встретила 36-летняя знакомая, которая рассказала, где живут одинокие пенсионеры. Эту информацию она собрала накануне, когда ходила по подъездам и просила подаяние.

Одной из жертв оказалась 86-летняя гомельчанка. С двумя женщинами, которые представились "работницами поликлиники", она встретилась в подъезде. Те якобы составляли списки жильцов для вакцинации от коронавируса и предложили пройти в квартиру. Пока записывали паспортные данные и разговаривали о болезнях, третья подельница нашла в другой комнате Br300.

На пр.Победы женщины попали в квартиру 85-летней хозяйки под предлогом сделать назначенный врачами массаж. Пока массировали спину, из кармана халата "пациентки" вытащили Br950.

Оперативники уголовного розыска областной милиции задержали гостей города, а следователи дали правовую оценку. Возбуждены уголовные дела за кражи, совершенные группой лиц. Подозреваемых проверяют на причастность к аналогичным преступлениям в регионе, а также устанавливают роль их информатора в преступной схеме.

В МВД напомнили пенсионерам и их близким, что злоумышленники могут прийти под видом почтальона, сантехника, медика, газовщика или другого работника сферы обслуживания. Предлоги попасть в дом они используют разные: попить воды, попросить лекарство или ручку, бумагу, чтобы оставить записку соседям. "Если незнакомец называет вас, родственников или знакомых по имени и отчеству, это не значит, что он тот, за кого себя выдает. Злоумышленники пользуются общедоступными базами данных и социальными сетями, поэтому легко могут знать личные данные", - обратили внимание правоохранители.

МВД рекомендует не открывать дверь незнакомцам и не приглашать их в дом. Стоит пользоваться ограничительной цепочкой, выяснять цель визита представителей служб и требовать у них официальные документы. Следует также следить за исправностью освещения в подъезде, коридоре или на крыльце частного дома. "Не нужно сообщать незнакомцам, что вы живете одни. Уточняйте по телефону в организациях, действительно ли работает там пришедший сотрудник. При его отказе предъявить документы звоните на 102. По возможности запомните приметы злоумышленника, его транспорта", - напомнили правила поведения в МВД. Не стоит также выходить на лестничную площадку, если дома погас свет: электричество могут отключить преступники, чтобы выманить человека из квартиры.-0-