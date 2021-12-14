В Гомеле трое парней рекламировали интернет-магазин по продаже наркотиков

14 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле задержали троих парней, которые рекламировали интернет-магазин по продаже наркотиков, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Ночью 9 декабря бдительная горожанка обратилась в милицию и сообщила, что трое неизвестных ходят по улице и фонариками светят во дворы частных домов. Наряд милиции задержал троих молодых людей. При себе у них были баллоны с краской, перчатки, трафарет.

Выяснилось, что парни наносили на дома и заборы гомельчан рекламу интернет-магазина по продаже наркотиков. Пару месяцев назад старший из "художников" увидел похожее объявление о таком противозаконном заработке в частном секторе, после чего и предложил приятелям подзаработать.

Попавшись с поличным, молодые люди начали раскаиваться и захотели возместить нанесенный ущерб. На следующий день после задержания они закрасили и отмыли свои художества.

Старшему трафаретчику 25 лет, он не работает. Его младшему брату и другу по 17 лет. Один из них - школьник, второй - учащийся профессионального лицея. В УВД отметили, что лидер "худгруппы" неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности, его младший родственник успел получить судимость за хищение путем использования компьютерной техники, привлекался к административной ответственности за пьянство.

В отношении задержанных начали административной процесс, их действиям дадут правовую оценку.-0-