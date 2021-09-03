3 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле уничтожено 325 кг дикорастущей конопли, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

"Во время продолжающейся специальной программы "Мак" сотрудники наркоконтроля Новобелицкого РОВД Гомеля 1 сентября уничтожили крупную делянку наркорастения. Постоянные профилактические мероприятия позволили выявить произрастание конопли недалеко от одной из городских АЗС по улице Химзаводской областного центра", - рассказали в УВД.

Милиция призывает граждан самостоятельно уничтожать наркосодержащие растения на своих приусадебных участках, а также напоминает об ответственности за их выращивание: ст.17.1 КоАП (незаконный посев и (или) выращивание растений либо грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) предусматривает штраф до 20 базовых величин.-0-