29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле в ДТП погиб мотоциклист. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Инцидент произошел 28 сентября в 19.40. "22-летний водитель, управляя автомобилем "БМВ Х5", двигался по ул.Свиридова со стороны ул.Крупской в направлении ул.Огоренко. По предварительной информации, при повороте налево он не убедился в безопасности маневра и не предоставил преимущество мотоциклу "Хонда" под управлением 48-летнего водителя, который двигался во встречном направлении", - рассказали в УВД.

В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия, а 21-летний пассажир иномарки, находящийся на заднем пассажирском сидении, госпитализирован в реанимационное отделение больницы.-0-