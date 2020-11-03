В Гомеле водитель сбил пешехода и уехал с места происшествия

3 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле водитель совершил наезд на 81-летнего пешехода и уехал с места происшествия, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД облисполкома.

Инцидент случился 1 ноября примерно в 15.25 на площади Восстания. 55-летний водитель "Мазды" начал движение задним ходом, не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на 81-летнего пешехода, который переходил проезжую часть позади машины. Водитель уехал с места происшествия, так как пострадавший сказал, что не нуждается в медпомощи и претензий не имеет.

Однако спустя время пешеход обратился в больницу - в ДТП он получил травмы, его госпитализировали в реанимацию областной клинической больницы.

Водителя и его машину установили.

В УГАИ напомнили, что за оставление водителем места ДТП грозит штраф от 5 до 25 базовых величин (1 БВ - Br27) или лишение прав до двух лет. Если же пострадавшему причинены менее тяжкое либо тяжкое телесное повреждение, водителей привлекают к уголовной ответственности по ст.159 (оставление в опасности) УК.-0-