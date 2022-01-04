В Гомеле возбудили уголовные дела за распространение личной информации прокурорских работников

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гомельской области возбудила уголовные дела по факту угрозы насилием, оскорбления, а также незаконного распространения в интернете сведений о частной жизни, персональных данных прокурорских работников и их родственников, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры.

Как следует из материалов дела, в декабре 2021 года неизвестный в общедоступном Telegram-канале, информационную продукцию которого суд ранее признал экстремистскими материалами, незаконно распространил сведения о персональных данных помощников прокурора Мозырского района и их близких родственников без их согласия в связи с осуществлением ими служебной деятельности.

Позже некоторые пользователи под этими публикациями в мессенджере разместили комментарии, в которых были оскорбления, угрозы насилием и уничтожением имущества.

Противоправные действия квалифицированы по ч.3 ст.203-1, ч.1 ст.366 и ст.369 УК.

Для организации предварительного расследования прокурор направил материалы уголовных дел в управление Следственного комитета по Гомельской области.-0-