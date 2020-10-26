В Гомеле возле БЧБ-флага обнаружили похожее на взрывное устройство

26 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле возле БЧБ-флага обнаружили устройство, похожее на взрывное. Информацию об этом опубликовала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

Ночью 26 октября в гомельском Telegram-чате было опубликовано фото БЧБ-флага, установленного в районе Обкомовского озера.

Сотрудники ОМОНа обратили внимание на закопанный под древком предмет. "Он был схож с взрывным устройством, поэтому на место происшествия вызвали саперно-пиротехническую группу. Специалисты подтвердили: находка является предметом внешне напоминающим самодельное взрывное устройство и состоящим из овального заряда, завернутого в бумагу, а также взрывателя контактного механизма, электропровода и батарейки", - уточняется в сообщении.

Эксперты устанавливают, могло ли взорваться это устройство.

По факту хулиганства следователи возбудили уголовное дело. Устанавливаются причастные к преступлению лица.-0-