В Гомеле вынесли приговор по делу об обороте психотропов и наркотиков: почти 100 лет на семерых

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гомельской области поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении семерых участников организованных преступных групп, который обвинялись в незаконных с целью сбыта приобретении, хранении, перевозке и сбыте психотропных веществ и наркотических средств, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры.

Основные обвиняемые - 35-летний мужчина и 41-летняя женщина, уже привлекавшиеся к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Среди других обвиняемых - отец и сын, жители Светлогорска.

Как установлено в суде, участники преступных сообществ длительное время и на системной основе осуществляли согласованную и законспирированную деятельность по нелегальному обороту особо опасных психотропов на территории Беларуси через интернет-магазины, причем в расчетах использовали даже криптовалюту. В состав каждой группы, помимо руководителей, входили операторы магазинов, оптовые и розничные курьеры, администраторы чатов. Роли между участниками четко распределялись, проводились их инструктаж и обучение.

В прокуратуре добавили, что ранее судимый родитель вовлек своего несовершеннолетнего ребенка в изготовление "закладок", помещение их в тайники с фиксацией мест на мобильный телефон и направлением фотоотчетов оператору для реализации конечным потребителям.

Общий доход от противоправной деятельности групп составил более Br11,5 млн.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Железнодорожного района Гомеля вынес в отношении всех обвиняемых обвинительный приговор. Обвиняемым назначено от 10 до 18 лет лишения свободы со штрафом.

Кроме того, суд применил специальную конфискацию в отношении принадлежавших обвиняемым мобильных устройств и транспортных средств, на которых перевозились психотропы и наркотики. Средства, полученные преступным путем, взысканы в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-