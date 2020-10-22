В Гомеле задержали оптовика и дилера интернет-магазина по продаже психотропов

22 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Оперативники наркоконтроля Гомельской области провели операцию по выведению из незаконного оборота крупной партии психотропных веществ, сообщили БЕЛТА в отделении информации и по связям с общественностью УВД облисполкома.

Неработающего, ранее судимого за кражу 43-летнего местного жителя - оптового поставщика интернет-магазина по продаже наркотиков задержали в Гомеле 16 октября. При обыске у мужчины нашли два свертка с кристаллическим порошкообразным веществом белого цвета. Дома у него обнаружили еще два больших свертка с аналогичным веществом, весы, изоленту, полиэтиленовые пакетики для фасовки, респиратор и уже расфасованный на мелкие партии запрещенный товар.

На следующий день оперативники вышли на розничного курьера. Неработающего 22-летнего гомельчанина, ранее судимого за распространение наркотиков, задержали, когда он пытался забрать оптовую закладку в одной из деревень Гомельского района. В доме парня нашли предметы, которые используют при распространении психотропов, а также готовую для употребления травяную смесь.

Специалисты провели экспертизу изъятого у обоих мужчин вещества. В заключении сказано, что это особо опасное психотропное вещество, не используемое в медицинских целях - параметилэфедрон общим весом почти 250 г.

По факту незаконного распространения наркотических средств возбуждено уголовное дело.-0-