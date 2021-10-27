В Гомельской области 11 детей-пассажиров получили травмы в авариях за 9 месяцев

27 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в январе-сентябре этого года в дорожно-транспортных происшествиях получили травмы 11 детей-пассажиров, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД облисполкома.

В УГАИ с сожалением констатировали, что ситуации, когда родители пренебрегают безопасностью собственного малыша, нередки. "За 9 месяцев этого года в Гомельской области произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых травмы получили 11 маленьких пассажиров. Стоит отметить, что в 6 случаях дети перевозились без удерживающих устройств, из-за чего получили достаточно серьезные травмы", - рассказали госавтоинспекторы.

Чтобы сократить количество подобных происшествий, с 27 по 31 октября в Гомельской области проходит профилактическая акция "Маленький пассажир - большая ответственность".

В эти дни сотрудники ГАИ проведут информационно-разъяснительную работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, отправятся в рейды, чтобы выявить и пресечь нарушения правил перевозки несовершеннолетних.

В УГАИ напомнили: перевозить детей до 5 лет в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, нужно в удерживающих устройствах, которые соответствуют весу и росту ребенка. От 5 до 12 лет - в удерживающих устройствах или других средствах (бустерах, специальных подушках и т.д.), которые позволяют пристегнуть ребенка ремнями безопасности. Допускается, чтобы ребенок до 12 лет ехал без удерживающего устройства, если его рост более 150 см, а также в автомобиле-такси, уточнили инспекторы. Запрещено перевозить детей до 12 лет на заднем сиденье мотоцикла и мопеда.

"Садясь за руль, каждый должен понимать, что на дороге и в автомобиле он несет ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь и здоровье людей, которых везет. Наибольшая ответственность возлагается на водителей, которые едут с маленькими детьми в салоне. Не забывайте и сами пристегиваться ремнями безопасности, показывая этим достойный пример ребенку. Блокируйте двери и стекла в машине, чтобы в пути малыш не смог их открыть", - рекомендовали в Госавтоинспекции.-0-