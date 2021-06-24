В Гомельской области авто сбили двух пешеходов

24 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки на территории Гомельской области произошло два дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека получили травмы различной степени тяжести. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Одно из ДТП произошло 23 июня около 21.40 в Гомеле. 37-летний водитель автомобиля "Опель Вектра" ехал по ул. Каленикова со стороны ул. Белицкой в направлении ул. Белого. При повороте на ул. Белого он не предоставил преимущество в движении и сбил 25-летнюю девушку-пешехода. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход с травмами была госпитализирована в нейрохирургическое отделение Гомельской областной клинической больницы.

Второе происшествие случилось в Житковичском районе около 23.00. 19-летний водитель автомобиля "Мерседес Бенц" ехал по 20 км автодороги Р88 Житковичи - Давид-Городок - граница Украины. От Турова в направлении деревни Черничи после встречного разъезда с грузовым автомобилем он наехал на 62-летнюю женщину. Пешеход двигалась по полосе движения попутно транспортному потоку, не имея при себе световозвращающих элементов. Она получила телесные повреждения.

Госавтоинспекция наминает водителям, что следует быть максимально внимательными, бдительными и сосредоточенными. Подъезжая к таким опасным участкам дорог, как перекрестки, к остановочным пунктам или пешеходным переходам, необходимо обязательно снижать скорость, чтобы иметь возможность вовремя затормозить.

В свою очередь пешеходам стоит ответственнее подходить к собственной безопасности. При пересечении проезжей части нужно смотреть по сторонам и каждый раз убеждаться, что водители останавливаются и уступают дорогу. "Помните: осуществляя движение по краю проезжей части, нужно двигаться навстречу транспортному потоку, при этом в темное время суток обязательно обозначать себя световозвращающими элементами. Так вы будете заметны водителям", - отметили в УВД.-0-