В Гомельской области будут повторно судить педофила

4 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области завершено расследование многоэпизодного уголовного дела о преступлениях против половой неприкосновенности и свободы детей и подростков, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Преступления были совершены в одном из районных центров области с июня 2016 года по апрель 2021-го. По данным следствия, весной 2015 года 43-летний мужчина вернулся в родной город из мест лишения свободы после отбытия наказания за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего. "Мужчина не стал на путь исправления. Спустя некоторое время он снова стал знакомиться с детьми на улице и в социальных сетях, входил к ним в доверие", - рассказала официальный представитель. Фигурант завлекал жертв в малолюдные места и к себе домой, где совершал насильственные действия сексуального характера.

Потерпевшими по делу признаны восемь несовершеннолетних 2006-2011 годов рождения, четверых из которых установили во время следствия. "У половины детей диагностированы психические расстройства, в связи с которыми они не понимали значение совершаемых в отношении них противоправных действий", - отметила Мария Кривоногова.

На основании собранных доказательств жителю райцентра предъявлено обвинение по нескольким статьям УК: ч.2,3 ст.167 (насильственные действия сексуального характера), ч.1 ст.169 (развратные действия), ч.3 ст.172 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления), ч.2 ст.343 (изготовление, хранение с целью распространения, распространение порнографических материалов, изображений, видеофильмов порнографического содержания с использованием интернета, а равно их распространение и демонстрация несовершеннолетнему), ч.3 ст.343-1 (изготовление, хранение с целью распространения, распространение порнографических материалов с изображением несовершеннолетнего с использованием интернета, а равно использование несовершеннолетнего и малолетнего для изготовления порнографических материалов).

По заключению комплексной судебной психолого-сексолого-психофизиолого-психиатрической экспертизы, фигурант страдает расстройством полового предпочтения в форме педофилии. По своему психическому состоянию он может сознавать значение своих действий и руководить ими, способен самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном процессе.

Обвиняемый заключен под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Сотрудники СК внесли субъектам профилактики представления.

"Эффективность расследования уголовных дел против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних, привлечение виновных к ответственности во многом зависят от своевременного поступления информации правоохранителям", - добавили в СК. Следователи призвали всех, кому известно о случаях сексуального насилия над детьми, безотлагательно обратиться в органы внутренних дел либо территориальные подразделения СК.-0-