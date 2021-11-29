В Гомельской области на нефтяном месторождении погиб работник

29 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Помощник бурильщика погиб на Некрасовском нефтяном месторождении, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении Департамента государственной инспекции труда.

ЧП произошло 27 ноября при бурении скважины №42 Некрасовского нефтяного месторождения. "По предварительной информации, на объекте промыло бугельную задвижку на насосе. Было решено ее заменить, работы закончили в 23.18. Через 8-9 секунд после запуска буровой насос остановился, а примерно через минуту произошел сильный хлопок со стороны насосного блока. При его осмотре выявили, что разрушен пневматический компенсатор. В результате ЧП погиб 33-летний помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ Светлогорского управления буровых работ "Белоруснефть". Его 49-летний коллега с открытым переломом ноги доставлен в Речицкую центральную райбольницу", - рассказали в областном управлении Департамента государственной инспекции труда.

По факту ЧП начато специальное расследование, к которому присоединились специалисты Госпромнадзора.-0-