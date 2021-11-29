29 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства взрыва на буровой в Речицком районе. Информация об этом размещена на официальном Telegram-канале СК Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Инцидент, при котором пострадали два работника Светлогорского управления буровых работ "Белоруснефть", произошел поздно вечером 27 ноября на буровой "Некрасовское", расположенной вблизи деревни Вишневка Речицкого района.

Предварительно установлено: во время ремонта насосного блока произошел взрыв пневмокомпенсатора насоса. В результате 33-летний помощник бурильщика погиб на месте, его 49-летний коллега госпитализирован с тяжкими телесными повреждениями.

Проверку по этому факту проводит Речицкий районный отдел Следственного комитета. Назначены судебно-медицинские и комплексные технические экспертизы. Специальное расследование проводит региональное подразделение Департамента государственной инспекции труда.

Процессуальное решение будет принято по результатам проведения всех проверок.-0-