В Гомельской области перевели в категорию ценных насаждений лес, которого не было

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Гомельской области совместно с прокуратурой области и областной инспекцией охраны животного и растительного мира провели контрольно-аналитические мероприятия и выявили, что 11 лесхозов Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения "приукрасили" отчетные данные о результатах лесовосстановления. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК.

В 11 лесхозах установлены факты необоснованного перевода в 2018 году участков лесных культур и естественного возобновления лесов в категорию ценных лесных насаждений общей площадью около 150 га. Комиссии лесхозов при документальном оформлении перевода данных участков "не заметили", что деревья там не достигли нормативов по количеству и высоте, а на отдельных участках леса вообще почти не было.

Например, в Ветковском спецлесхозе необоснованно перевели в категорию ценных лесных насаждений более 80 га лесных культур, в том числе около 40 га без леса.

Такая "невнимательность" комиссий повлекла незаслуженное премирование работников трех лесхозов на сумму около Br100 тыс.

В настоящее время материалы мониторингов изучают работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области для дачи правовой оценки действиям должностных лиц этих лесхозов. О результатах контрольно-аналитических мероприятий проинформировано Гомельское государственное производственное лесохозяйственное объединение. К дисциплинарной ответственности привлечено более 100 должностных лица лесхозов и ГПЛХО.

В то же время следует отметить, что лесохозяйственные учреждения Гомельской области вносят значительный вклад в выполнение госпрограммы "Белорусский лес" на 2016-2020 годы, в том числе по повышению продуктивности лесов, оптимизации их породной и возрастной структуры. По отчетным данным, только в 2018 году лесоводами региона 8,6 тыс. га участков лесных культур и естественного возобновления лесов введено в категорию ценных лесных насаждений (110% к плану).-0-