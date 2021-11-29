В Гомельской области при пожарах с начала года погибли 108 человек

29 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Число погибших при пожарах в Гомельской области с начала года увеличилось более чем на треть по сравнению с прошлым годом - огонь унес жизни 108 человек. Об этом сообщил сегодня на аппаратном совещании в Гомельском облисполкоме начальник областного управления МЧС Сергей Дичковский, передает корреспондент БЕЛТА.

По данным на 26 ноября, на территории Гомельской области зарегистрировано 834 пожара. Это сопоставимо с уровнем прошлого года, проинформировал Сергей Дичковский. Рост числа пожаров отмечен в 9 районах.

"Несмотря на мероприятия по профилактике, следует констатировать увеличение числа погибших на пожарах. За названный период в области погибли 108 человек. В сравнении с прошлым годом рост более чем на 30%", - сказал начальник управления.

Рост количества погибших отмечен в 15 районах области. Например, в Хойникском районе - в 4 раза, в Брагинском, Кормянском, Наровлянском - в 3 раза, в Лельчицком, Мозырском, Октябрьском, Рогачевском - более чем в 2 раза.

Основными причинами пожаров руководитель назвал неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства монтажа, эксплуатации электросетей и электрооборудования, неправильную эксплуатацию печей, теплогенерирующих устройств.

По-прежнему наибольшее количество ЧП - в жилом фонде.

Условия, создающие повышенный риск гибели людей, - пьянство и алкоголизм, трудовая незанятость, преклонный возраст и немощность. "Из всех погибших 49 - пенсионеры, 29 из них были в состоянии алкогольного опьянения, 42 - неработающие. Один - учащийся, один - ребенок, 15 - работающие", - озвучил цифры начальник управления.

По его словам, при пожарах, произошедших по вине тех, кто находился в состоянии алкогольного опьянения, погибли 82 человека. Сергей Дичковский считает, что действенный рычаг в работе с людьми, которые злоупотребляют алкоголем, - направление их в лечебно-трудовой профилакторий. В нынешнем году более 640 человек направили в ЛТП.

Начальник управления обратил внимание, что для стабилизации обстановки с гибелью людей при пожарах с 3 ноября смотровые комиссии региона работают в том числе и в выходные дни. "В этом году из 108 погибших более половины (53%) погибли в выходные дни", - аргументировал он.

Сергей Дичковский подчеркнул: в регионе необходимо принять допмеры из-за обстановки с пожарами с гибелью людей. В первую очередь важно усилить информационную составляющую работы с населением.-0-