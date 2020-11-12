В Гомельской области выявили хищения древесины с промскладов

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области выявили хищения древесины с лесопромышленных складов, сообщили БЕЛТА в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте.

"Промежуточный лесопромышленный склад - это площадка вблизи дороги, на которой происходит первичное складирование заготовленной древесины, ее обработка, хранение и отгрузка. Доступ к промскладу, как правило, открыт, но и сам процесс хищения в таких условиях - как на ладони. Тем не менее, находятся те, кто готовы рискнуть кошельком и деловой репутацией. За последние две недели в Гомельской области выявили сразу три факта хищения древесины, хранящейся на промскладах. Общий объем лесопродукции, которую удалось вернуть лесхозам, составил более 65 кубометров", - рассказали в инспекции.

Инспекторам Жлобинской межрайонной инспекции 8 ноября поступила информация, что на одном из складов Рогачевского лесхоза под покровом темноты нелегально грузится лесовоз с прицепом. Сотрудники лесхоза попросили помощи в задержании нарушителей. Ими оказались двое предпринимателей из Борисова. "Как выяснили инспекторы, задержанные ИП и директор ООО хорошо знали эти места: ранее они оказывали услуги Рогачевскому лесхозу по заготовке древесины. А сейчас решили "помочь" с ее реализацией. В их машину уже было загружено более 41 кубометра деловой сосны, ущерб от хищения составил почти Br5 тыс.", - отметили в ведомстве. Обоих нарушителей поместили в ИВС. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК. Наказанием за кражу, совершенную группой лиц, может стать крупный штраф, исправительные работы, арест, ограничение или лишение свободы.

Еще два факта хищения древесины в Жлобинском и Калинковичском районах удалось установить по следам автотранспорта. Изначально подозрения вызвали документы на сопровождение грузов. В первом случае инспекторы остановили для проверки трактор. Его водитель предоставил ордер на отпуск дровяной древесины, в то время как лесопродукция в кузове была гораздо лучшего качества. Да и другие данные ордера не совпадали с реальностью. Инспекторы попросили показать место загрузки, но следов от трактора там не было. После этого водитель признался, что по указанию директора фирмы, в которой он работает, похитил около 8,5 кубометров древесины с промсклада Жлобинского лесхоза. Сейчас оценивается стоимость лесопродукции. В зависимости от суммы причиненного ущерба будет принято решение о привлечении обоих фигурантов дела к административной либо уголовной ответственности.

В Калинковичском районе инспекторы остановили для проверки КАМАЗ, перевозивший почти 16 кубометров деловой сосны. Водителя сопровождал предприниматель из Калинковичей, куда и направлялся груз. Место его отправки выяснилось не сразу: водитель говорил, что загрузил лес неподалеку - в Василевичском лесхозе, хозяин же груза утверждал, что древесина едет из Добрушского района. Усомниться в словах задержанных заставили и сопровождающие документы: дата перевозки в товарно-транспортной накладной отсутствовала. Для установления истинной картины инспекторы проверили несколько промскладов на территории Василевичского лесхоза. В двух местах на земле рядом со штабелями были обнаружены свежие следы протекторов, схожие с шинами остановленного автомобиля. Работники лесхоза сообщили, что древесину данному предпринимателю и его фирме не отпускали. По факту хищения леса возбуждено уголовное дело, ущерб оценен в Br2,1 тыс.

"Факты хищения древесины нередко выявляются госинспекцией по всей стране, с начала 2020 года их насчитывается уже около 40. Чтобы собрать доказательства, в каждом конкретном случае инспекторам пришлось приложить немало усилий. Подобные нарушения станут более заметными и очевидными, когда в Беларуси заработает электронная система учета древесины", - резюмировали в инспекции.-0-