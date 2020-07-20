В Гомельской области за воскресенье утонули двое мужчин

20 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области 19 июля утонули двое мужчин, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Информация об утонувшем в водоеме в Наровле поступила спасателям в 11.45. Спустя 10 минут работники МЧС обнаружили в 1,5 м от берега на поверхности воды мужчину 1973 года рождения.

Еще одна трагедия произошла на Днепре в Милограде Речицкого района. До прибытия подразделений МЧС люди достали из воды утонувшего мужчину 1982 года рождения.-0-

Двое молодых мужчин утонули в Брестской области в выходные В Березовском районе 18 июля на озере Селец отдыхала группа молодых людей из шести человек, которые приехали из Барановичей. Трое парней поплыли на надувном матрасе и ныряли с него на расстоянии около 80-90 м от берега.