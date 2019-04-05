В Гомельской области задержали три грузовика с 20 т металлолома

5 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Незаконную перевозку около 20 т лома черного металла пресекли сотрудники ГАИ в Гомельской области за три дня, сообщила корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома Наталья Хололеенко.

Сотрудники ОГАИ Гомельского РОВД на автодороге Гомель-Ветка-Чечерск-Ямное остановили для проверки МАЗ под управлением 26-летнего жителя Добрушского района. В кузове находился лом черного металла общей массой 11 т. "Сопроводительных документов на перевозимый груз у водителя не оказалось. Пояснить происхождение металла он также не смог", - рассказала Наталья Хололеенко. Для дальнейшего разбирательства водитель вместе с автомобилем были доставлены в ОВД Гомельского райисполкома.

Вблизи деревни Волосовичи 37-летний неработающий житель Буда-Кошелевского района перевозил в ГАЗ около 4 т металлолома без сопроводительных документов. "На вопрос о происхождении груза мужчина пояснил, что это его личный лом, который насобирал сам. Автомобиль задержан и помещен на охраняемую стоянку", - уточнила инспектор.

Ехавший в направлении России МАЗ был остановлен на нулевом километре автодороги Гомель-Кобрин-граница РФ. При досмотре в кузове было обнаружено 4,5 т лома черного металла. Сопроводительных документов на перевозимый груз также не было.

По всем фактам проводится проверка.-0-