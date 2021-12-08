В Гомельской области задержаны двое мужчин, контролировавших работу закладчиков психотропов

8 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области задержали двух мужчин - жителей Гомеля и Мозыря, которые проверяли работу закладчиков психотропов. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Оперативники наркоконтроля УВД Гомельского облисполкома при поддержке коллег из Мозыря и Калинковичей 30 ноября задержали 24-летнего жителя Гомеля. У парня обнаружили сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза позже подтвердит, что это особо опасное психотропное вещество альфа-PVP массой более 1 г.

Как выяснилось, мужчина более 3 месяцев работал на интернет-магазин по продаже психотропов. В его обязанности входила реклама магазина и контроль за работой новых распространителей психотропных веществ.

"Известно, что новички первые задания по закладке выполняют не с наркотиками. Чаще всего это обычная соль или стиральный порошок. На обучающем этапе проверяется умение кандидата выбирать правильное место для закладки, ее маскировка, точность сбрасываемых координат. Контроль за действиями новичка и осуществлял гомельчанин, который, получив координаты схронов, пытался их найти, извлечь, указать на возможные недостатки в "работе" закладчика", - рассказали в УВД.

Помимо этого гомельчанин контролировал и оптовых распространителей. С помощью весов мужчина проверял точный вес психотропа в свертке, нет ли подмены настоящего наркотика безобидным заменителем. Ведь многие закладчики сами употребляют психотропы и, чтобы не платить, могут подменить настоящее вещество на тот же стиральный порошок или соль.

"Для привлечения новых распространителей гомельчанин наносил трафаретами на стенах, заборах адреса интернет-магазина по продаже наркотиков. За выполненную работу ему платили либо деньгами, либо психотропными веществами", - добавили в УВД.

В день задержания в Мозыре житель областного центра не только выполнял контрольную функцию, но и должен был забрать альфа-PVP как оплату. После того как гомельчанин извлек закладку, его задержали.

Еще одного "контролера" сотрудники наркоконтроля Калинковичского и Мозырского РОВД задержали в Калинковичском районе. 36-летний житель Мозыря выполнял такие же функции, что и гомельчанин. Особенностью работы мозырянина было то, что он тестировал качество распространяемых синтетических наркотиков, употребляя их. После приема дозы он описывал кураторам скорость воздействия и свои ощущения.

3 декабря мужчина получил от оператора в качестве оплаты за проделанную работу координаты тайника с психотропами. После того как мужчина достал закладку, его и задержали. Экспертиза подтвердила: изъятое - альфа-РVР массой не менее 5 г.

В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по фактам незаконного оборота особо опасных психотропных веществ, совершенные организованной группой. "Контролеры" арестованы.-0-