В Гомельской области завершено расследование нападения на россиян шестилетней давности

6 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. УСК по Гомельской области завершено расследование нападения на россиян, совершенного в 2015 году, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

В разбойном нападении на пожилую пару в России обвиняются двое граждан Беларуси. Расследование велось в рамках международного сотрудничества в сфере досудебного уголовного производства.

По материалам дела, 11 января 2015 года уроженец Жлобинского района Гомельской области и уроженец города Бобруйска Могилевской области вместе с неустановленными лицами напали на жителей частного дома в городе Опочка Псковской области. "Злоумышленники заранее распредели преступные роли. За несколько часов до нападения отравили охранявшую дворовую территорию собаку. Скрыли лица масками и утром ворвались", - рассказали в УСК.

Сначала напали на хозяина, который вышел во двор за дровами. Его повалили на землю, ударили электрошокером, обкрутили руки и заклеили рот скотчем. "Пока один из фигурантов караулил потерпевшего, остальные проникли в комнату его сожительницы. Незваные гости разбудили пенсионерку и стали требовать у нее деньги и золото. Получив отказ, женщине связали руки скотчем, стянули ее с кровати на пол и били кулаками и ногами. Затем потерпевшей заклеили скотчем рот, сняли с нее золотые украшения. Пострадавших затянули в ванную комнату", - уточнили в УСК.

Мужчины осмотрели дом и украли деньги: российские рубли, евро и доллары США, а также золотые изделия, два фотоаппарата. Общая сумма похищенного эквивалентна Br197 тыс. В числе похищенного оказались и деньги дочери потерпевшей, оставленные на сохранение на время поездки в другой город.

Российским правоохранителям не удалось раскрыть по горячим следам тщательно спланированное преступление. Через некоторое время у оперативников появилась информация о причастности к разбою жителей соседнего государства. В Беларусь было направлено поручение об оказании правовой помощи. Была необходима также проверка по местной базе данных ДНК генотипов предполагаемых преступников, полученных при проведении экспертных исследований. В итоге было установлено совпадение с биологическими образцами двух мужчин, которые отбывали наказание в исправительных учреждениях Беларуси. "В марте 2016 года они совершили разбойное нападение на жительницу Бобруйска и ее 79-летнего отца - инвалида по зрению. Проникнув в дом, злоумышленники избили потерпевшую, убили престарелого, а затем похитили $30 153, золотые изделия и серебряные столовые приборы. В 2017 году преступников осудили. Могилевский областной суд приговорил уроженца Жлобинского района к 23 годам лишения свободы с конфискацией имущества, а жителя Бобруйска - к 21 году лишения свободы с конфискацией", - отметила Мария Кривоногова.

С учетом статуса и местопребывания лиц, подозреваемых в разбойном нападении на россиян, и наличия межгосударственных соглашений, уголовное дело для дальнейшего производства поступило в УСК по Гомельской области. Фигуранты отказались от дачи показаний, однако следователю во взаимодействии с экспертами и правоохранителями двух стран удалось собрать доказательную базу относительно их участия в совершении преступления.

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством двум гражданам Беларуси предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренном ч.3 ст.207 (разбой, совершенный с проникновением в жилище, повторно, группой лиц, с целью завладения имуществом в особо крупном размере) УК. Уголовное дело передано в областную прокуратуру для дальнейшего направления в суд.-0-