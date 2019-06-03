В гомельском карьере обнаружили тело женщины

3 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В одном из карьеров Гомеля обнаружили тело женщины, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Гомельского областного управления МЧС.
Информация об утонувшей женщине 1978 года рождения в водоеме по проспекту Космонавтов поступила спасателям 1 июня в 23.37. Когда они прибыли, тело женщины без признаков жизни находилось на берегу. До этого ее достал из воды мужчина 1990 года рождения.
После реанимационных мероприятий работники МЧС совместно с сотрудниками скорой медицинской помощи констатировали смерть.
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