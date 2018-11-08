8 ноября, Гомель/Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе из-за тумана столкнулись 2 автомобиля, пострадали три человека, сообщила корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк.

Авария произошла в Гомельском районе утром 7 ноября. 47-летняя женщина-водитель на Mitsubishi ASX ехала по автодороге М 5 Минск-Гомель со стороны Гомеля. "В условиях тумана при повороте налево в деревню Телеши не уступила дорогу и совершила столкновение с Citroen ХМ под управлением 64-летнего водителя, который двигался во встречном направлении", - рассказала Дарья Смоляк.

В ДТП водитель и 67-летняя женщина-пассажир Citroen ХМ, а также 77-летний пассажир Mitsubishi ASX с травмами доставлены в областную больницу.

Как уточнили в областной Госавтоинспекции, в эти дни из-за сильного тумана на дорогах региона видимость ограничена до 25-30 м. По сведениям гидрометеоцентра, возможно ухудшение погодных условий и на ближайшее время. В связи с этим на территории Гомельской области введен специальный план "Туман".

"Пелена тумана может быть настолько густой, что даже с включенными фарами на несколько метров вокруг нельзя ничего различить. Если видимость не превышает 10 м, то безопасная скорость движения должна быть не выше 5 км/ч", - рассказали в управлении ГАИ, напомнив, что при тумане не разрешается обгонять транспорт, выезжать из ряда движения, буксировать автомобиль. При движении в густом тумане нужно ориентироваться по краю тротуара, боковым камням дороги, строго придерживаться правой стороны, во время движения подавать звуковые сигналы и отвечать на сигналы других водителей.

Госавтоинспеторы призывают водителей быть более осмотрительными и внимательными на дорогах, а при необходимости снизить скорость и переключиться на ближний свет фар, включить противотуманные фары и аварийную сигнализацию.-0-