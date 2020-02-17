В Гомельском районе подросток скрывался от экипажа ГАИ на машине друга

17 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе подросток скрывался от ГАИ на машине друга, сообщила корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Ткачева.

В деревне Климовка сотрудники ГАИ обратили внимание на маневры Mazda 323. Увидев патрульное авто, водитель легковушки резко свернул на ближайшую улицу и увеличил скорость. "Началось преследование с включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией. На неоднократное требование наряда ДПС водитель не реагировал и продолжал скрываться", - рассказали в УГАИ.

После непродолжительной погони водитель был задержан. Нарушителем оказался 17-летний местный житель, который не имел права управления авто. За данное нарушение, а также за невыполнение неоднократного требования об остановке, повлекшее преследование, были составлены два административных протокола. Подросток пояснил: скрывался, потому что боялся ответственности. Автомобиль доставлен на охраняемую стоянку.

За минувшие выходные сотрудники областной Госавтоинспекции на дорогах региона выявили 18 водителей, которые управляли транспортом в нетрезвом состоянии, и 53 севших за руль, не имея соответствующего права.-0-