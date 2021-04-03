В Гомельском районе в мелиоративный канал попал мазут

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В деревне Кравцовка Гомельского района в мелиоративный канал попал мазут, проводились срочные работы по его перекачке, чтобы не допустить загрязнения реки, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Об инциденте спасателям стало известно вечером 2 апреля. Мазут попал в мелиоративный канал из-за коррозии одной из металлических емкостей (в обваловании две емкости по 500 куб.м) на территории ОАО "Совхоз-комбинат "Сож". Проведены работы по пересыпке канала песком, чтобы предотвратить загрязнение реки Немыльня. Мазут перекачали во вторую емкость.

Пострадавших в результате ЧП нет. Работники Гомельской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды взяли пробы воды для проведения анализов.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям при Гомельском районном исполнительном комитете обсудит сегодня на заседании это происшествие.-0-