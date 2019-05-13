В Лельчицах легковушка сбила 10-летнего велосипедиста

13 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Лельчицах легковушка сбила выехавшего на проезжую часть 10-летнего велосипедиста, сообщила корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк.
Авария произошла 12 мая примерно в 14.35. на улице Полесской в райцентре. Велосипедист внезапно выехал на проезжую часть с автомобильной стоянки магазина, уточнили в ГАИ.
Мальчик госпитализирован центральную райбольницу.
В УГАИ УВД напомнили, что пересекать проезжую часть дороги необходимо только в установленных местах, убедившись в безопасности. При пересечении дороги велосипедист должен спешиться и вести велосипед рядом с собой. Ребятам младше 14 лет запрещается без сопровождения совершеннолетнего лица управлять на дороге велосипедом (кроме пешеходных и жилых зон, тротуаров, велосипедных и пешеходных дорожек).-0-
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