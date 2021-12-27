В Гомельском районе водитель микроавтобуса погиб в ДТП с фурой

Фото УВД Гомельского облисполкома

27 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе столкнулись микроавтобус и большегруз - погиб водитель микроавтобуса, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома. Сегодня примерно в 9.20 62-летний водитель микроавтобуса на 410-м км М8 граница Российской Федерации - Гомель - граница Украины, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой. За рулем большегруза был 44-летний мужчина. От полученных травм водитель микроавтобуса погиб на месте происшествия, водителя грузового автомобиля доставили в больницу. Госавтоинспекторы призвали всех быть максимально осторожными и бдительными за рулем. "Соблюдайте безопасный скоростной режим, обращайте внимание на погодные условия и состояние дорожного покрытия. Не отвлекайтесь от управления, следите за обстановкой и соблюдайте ПДД. Если почувствовали себя плохо, не продолжайте движение. Обдумывайте каждое свое действие", - советуют в УГАИ.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!