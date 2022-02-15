В Горках предприниматель выплатил зарплату в конвертах на Br37,8 тыс.

15 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Горках предприниматель выплачивал зарплату в конвертах - от налогообложения скрыто Br37,8 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

На протяжении 2017-2021 годов индивидуальный предприниматель из Горок осуществлял городские и пригородные перевозки пассажиров на маршрутном такси. За 5 лет в качестве водителей сменились 19 физических лиц, из которых ИП официально трудоустроил только четырех. Остальные водители официально не оформлялись, а в период работы им выплачивалась заработная плата в конверте из принятой наличными средствами выручки. Размер сокрытых от налогообложения выплат наемным лицам составил Br37,8 тыс.

По выявленной схеме минимизации налоговых обязательств по результатам камерального контроля инспекцией МНС по Горецкому району направлено уведомление с предложением исчислить и уплатить подоходный налог с сокрытой заработной платы. Оно было исполнено предпринимателем в добровольном порядке и в бюджет дополнительно поступило Br4,9 тыс.

Информация о выявленном нарушении передана в территориальные подразделения Фонда социальной защиты населения и БРУСП "Белгосстрах" для взыскания причитающихся отчислений из выплаченных работникам доходов.-0-