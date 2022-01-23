В Городке горела квартира: спасены четыре человека

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в Городке Витебской области работники МЧС спасли четырех человек. Об этом сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сегодня в 3.37 спасателям поступило сообщение о пожаре квартиры по ул.Гагарина в Городке. К месту сообщения были незамедлительно направлены подразделения пожарной аварийно-спасательной части №1 Городокского районного отдела по чрезвычайным ситуациям.

"Мы прибыли на место пожара уже через считанные минуты. Из окна квартиры шел дым, виднелось пламя. В подъезде было очень дымно, внутри горящей квартиры, в дальней комнате мы увидели мужчину, он стоял возле стены, был растерян и дезориентирован. Мы вывели его на улицу и передали медикам, он был сильно пьян, от госпитализации отказался. В это время по радиостанции диспетчер передала информацию, что на втором этаже в квартире еще есть люди, которые из-за сильного дыма не могут покинуть дом. В квартире была женщина 1978 года рождения и двое ее детей 2002 и 2015 годов рождения. Они были напуганы и боялись идти в задымленный подъезд. Мы успокоили их, одели маски и вывели на свежий воздух", - рассказал о случившемся начальник дежурной смены Дмитрий Мукомол.

Из обстоятельств проверки стало известно, что хозяин квартиры, где произошел пожар, нигде не работал и состоял на учете в милиции.

Пожар был ликвидирован, огнем в квартире повреждено имущество, закопчены стены и потолок. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении хозяина квартиры.-0-

Фото МЧС