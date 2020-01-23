В Городокском районе доярка вылила на соперницу ведро кипятка

23 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Городокском районе доярка из ревности облила соперницу кипятком, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Инцидент произошел 12 декабря у помещения лаборатории молочно-товарной фермы. Женщина 1988 года рождения увидела нежное общение своего кавалера и более молодой доярки. В порыве ревности она схватила попавшееся на глаза ведро с водой и пошла к парочке. Мужчина, не заметив приближения разбушевавшейся подруги, в это время ушел, а соперница получила незапланированный душ. Как оказалось - из кипятка: ведро с горячей водой для мытья агрегатов оставила остывать другая доярка.

Получившая серьезные ожоги плеч и рук 25-летняя девушка по настоянию матери обратилась к врачам и была госпитализирована. На больничном она провела больше месяца.

Информация о травмах пациентки из больницы была передана в милицию. Теперь за непреднамеренное причинение менее тяжких телесных повреждений в отношении сельчанки возбуждено уголовное дело по ст.155 УК.-0-