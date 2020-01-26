В Городокском районе легковушка с тремя пассажирами вылетела в кювет

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Городокском районе "Мазда" с тремя пассажирами вылетела в кювет и перевернулась. Спасать водителя пришлось подразделениям МЧС, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

ДТП произошло сегодня утром на автодороге возле деревни Новка: в 9.20 спасателям поступило сообщение о необходимости деблокировки водителя.

Оказалось, что в момент аварии в салоне авто находились 4 человека, включая водителя, который оказался заблокирован.

Спасатели при помощи специального инструмента вытащили мужчину и передали его бригаде медиков.

Водитель и пассажиры с травмами различной степени тяжести госпитализированы в районную больницу.-0-