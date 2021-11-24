В Городокском районе в ДТП погибли водитель и пассажир

24 ноября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Вечером 23 ноября в ДТП на автотрассе в Городокском районе погибли водитель и пассажир иномарки, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ Витебского облисполкома.

На автодороге Витебск - Городок 23 ноября около 9 часов вечера вблизи деревни Батали 18-летний водитель Renault Laguna при завершении обгона не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в придорожное дерево.

Водитель и 19-летний пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия.

Госавтоинспекция призывает автолюбителей быть внимательными на дороге. Прежде чем совершить обгон, следует убедиться в безопасности движения на дороге, особенно в сложных погодных условиях.-0-