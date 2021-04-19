В гродненской квартире обнаружили труп мужчины

19 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно устанавливают обстоятельства гибели 48-летнего мужчины, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

В дежурную часть Октябрьского райотдела милиции поступил анонимный звонок с сообщением о том, что в одной из квартир по улице Химиков обнаружен труп мужчины.

Правоохранители установили, что накануне мужчина распивал спиртные напитки с бывшим мужем хозяйки квартиры. "Между собутыльниками на почве ревности вспыхнула ссора. Бывший муж пустил в ход кулаки и нанес своему оппоненту несколько ударов", - рассказали в милиции.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.-0-