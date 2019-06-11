В Гродненской области мошенники отмывали деньги с помощью подконтрольного ИП

11 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Уголовные дела за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег возбуждены в отношении нескольких жителей Гродненской области. Они занимались оптовой куплей-продажей сельхозпродукции, используя реквизиты подконтрольного индивидуального предпринимателя. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении Департамента финансовых расследований КГК по Гродненской области.

"Часть сделок не отражалась в учете предпринимателя. Благодаря этому занижалась налогооблагаемая база и уменьшалась сумма налогов", - отметили в УДФР. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.243 (уклонение от уплаты налогов) УК.

Кроме того, выяснилось, что в 2015 году подозреваемые обманным путем приобрели пшеницу у минского субъекта хозяйствования. Позже по фиктивным ведомостям они продали ее одному из филиалов Гродненского облпотребобщества под видом закупки за наличный расчет у населения. Фигуранты внесли полученные от реализации пшеницы 74 млн неденоминированных рублей на расчетный счет подконтрольного предпринимателя. На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.235 (легализация ("отмывание") средств, полученных преступным путем).

Следствие продолжается.-0-