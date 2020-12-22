В Гродненской области с начала года при пожарах погибли 60 человек

22 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области в январе - ноябре 2020 года при пожарах погибли 60 человек. Одной из основных причин смертельных пожаров стало нарушение правил пожарной безопасности при курении, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Мария Трушинская.

За аналогичный период прошлого года в Гродненской области пожары унесли жизни 39 человек. "Основная причина пожаров с гибелью людей - 42 случая - нарушение правил пожарной безопасности при курении", - сказала Мария Трушинская. Кроме того, большая половина погибших - 42 человека - находились в состоянии алкогольного опьянения.

В апреле 2020 года на пожаре жилого дома в Лиде погибли 67-летний мужчина и 66-летняя женщина. Причиной произошедшего стало нарушение правил пожарной безопасности при курении. Согласно заключению эксперта, установлено, что на момент смерти семейная пара находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. У женщины концентрация алкоголя в крови 4,0 промилле, у мужчины - 3,2 промилле.

Нередки случаи, когда причиной смертельных пожаров становятся нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, а также печей и газовых приборов. В частности, в конце сентября 2020 года поступило сообщение о возгорании жилого дома в одной из деревень Дятловского района. Строение было полностью уничтожено. Во время ликвидации пожара обнаружены обгоревшие тела двух мужчин. Ими оказались 42-летний хозяин дома и его 30-летний знакомый. По заключению пожарно-технической экспертизы, причинами возгорания могли стать неосторожное обращение с огнем или несоблюдение правил эксплуатации печей или газовых приборов.

Следственный комитет напоминает, что необходимо соблюдать осторожность при использовании открытых источников огня, пиротехнических изделий. Необходимо постоянно контролировать состояние электропроводки и бытовых приборов. Убережет от неприятностей строгое следование правилам эксплуатации печей и газовых приборов, а также установка пожарных извещателей.-0-