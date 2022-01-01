1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области три человека пострадали от отравления угарным газом, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сегодня в 0.56 поступило сообщение о госпитализации с отравлением угарным газом неработающей гражданки 1975 года рождения. Инцидент произошел в результате преждевременного закрытия задвижки дымохода печи в жилом доме в деревне Гиневцы Ошмянского района.

В 4.10 стало известно об аналогичном случае с пенсионерами из агрогородка Ладеники Новогрудского района. Гражданин 1938 года рождения и его жена 1941 года рождения также отравились угарным газом при преждевременном закрытии задвижки дымохода печи в хозяйственной постройке на территории частного домовладения.-0-