В Гродненской области устанавливаются координаторы и провокаторы протестных акций

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. УСК по Гродненской области расследует уголовные дела, возбужденные по статье 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) по фактам событий, имевших место на территории области 9-11 августа, а также 6 сентября. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

Следственный комитет напоминает, что к подобным действиям относятся в том числе блокирование дорог, влекущее нарушение работы транспорта и их графика движения, прекращение нормальной работы магазинов, учреждений общественного питания, предприятий, организаций. При изучении имеющихся записей установлено, что действия толпы в подобных случаях координировались отдельными гражданами. В толпе также находились провокаторы, которые "заводили" людей. Именно после их действий граждане выходили на улицу и становились участниками противоправной деятельности.

Правоохранительными органами уже выявлен ряд лиц, которые координировали и провоцировали граждан на совершение подобных действий. Работа в данном направлении продолжается. Устанавливаются и идентифицируются лица, принимающие активное участие в подобных мероприятиях, их действиям будет дана правовая оценка. Уголовная ответственность за совершение данного преступления наступает с 16 лет.

Кроме того, в интернете появилась информация о создании добровольных дружин, членов которых призывают противостоять представителям власти и различными, в том числе насильственными способами, препятствовать их законной деятельности.

В этой связи необходимо помнить, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность по статье 364 УК (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). А в случае групповых действий по организации и участию в массовых беспорядках, сопровождающихся в том числе вооруженным сопротивлением представителям власти, ответственность наступает по статье 293 УК. За организацию и участие в массовых беспорядках, обучение или иную подготовку для подобного участия предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

"Помните, поддаваясь на призывы к нарушению общественного порядка и провокации отдельных граждан, вы сами становитесь участниками противоправных действий, за которые наступает уголовная ответственность", - добавили в СК.-0-